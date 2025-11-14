«Сегодня решением Советского районного суда Челябинска на основании административного иска Генерального прокуратуры РФ объединение “Махонинские” признано экстремистским, и деятельность которого на территории РФ запрещена. Судебной инстанцией вынесено решение об обращении в доход государства его имущества на сумму около 2,5 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства.
У челябинской ОПГ изъяли имущество на 2,5 миллиарда рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, изъял в доход государства их имущество стоимостью 2,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.