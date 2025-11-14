В китайском Гуанчжоу готовы продвигать белорусские товары в торговые сети города

В ходе мероприятия стороны обсудили основные направления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурной сферах. Участники встречи также согласовали планы по проведению в 2026 году совместных выставочных мероприятий и деловых обменов, которые будут способствовать укреплению двусторонних деловых связей.