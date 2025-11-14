В китайском Гуанчжоу готовы продвигать белорусские товары в торговые сети города

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в городе Гуанчжоу Константин Головко провел встречу с директором Китайского комитета содействия международной торговли города Гуанчжоу Чэнь Сымином. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Гуанчжоу.
В ходе мероприятия стороны обсудили основные направления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурной сферах. Участники встречи также согласовали планы по проведению в 2026 году совместных выставочных мероприятий и деловых обменов, которые будут способствовать укреплению двусторонних деловых связей.
Китайская сторона выразила заинтересованность в присутствии широкого спектра белорусских продовольственных товаров и готовность оказывать содействие в продвижении белорусских брендов в торговых сетях Гуанчжоу.
Генеральное консульство ознакомило руководство Китайского комитета содействия международной торговли города Гуанчжоу с условиями инвестирования в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», а также с преференциальными режимами свободных экономических зон Беларуси. -0-