По итогам пятилетки энергоемкость экономики Беларуси снизится на 5%

В этом году завершается реализация госпрограммы «Энергосбережение». Виталий Крецкий рассказал о ее предварительных итогах. «Самое основное, что нам удалось сделать, — это повысить энергоэффективность экономики нашей страны. Мы ожидаем, что по итогам текущего пятилетия мы снизим энергоемкость на 5%. По факту за четыре года мы уже достигли этот показатель на минус 2,8%. Безусловно, те задачи, которые поставлены главой государства, правительством, будут сделаны. Это возможно благодаря тому, что мероприятия, которые мы наметили, а также организации нашей республики успешно реализуются. Мы ожидаем общий объем экономии на энергоресурсах по пятилетию около 3 млн т условного топлива. Также мы ожидаем, что будет выполнена задача, которая ставится главой государства по Директиве № 3 и в концепции национальной безопасности, — вовлечение в энергобаланс собственных энергоресурсов. Показатели текущие — порядка 16%. К концу года мы планируем их поднять до 17%», — рассказал директор департамента, добавив, что улучшения показателей рассчитывают добиться благодаря переводу ряда объектов на местные виды топлива.