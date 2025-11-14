По итогам пятилетки энергоемкость экономики Беларуси снизится на 5%

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По завершении госпрограммы по энергосбережению в этой пятилетке ожидается снижение энергоемкости белорусской экономики на 5%. Об этом в эфире Первого информационного телеканала сообщил заместитель председателя Госстандарта, директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий, сообщает БЕЛТА.
В этом году завершается реализация госпрограммы «Энергосбережение». Виталий Крецкий рассказал о ее предварительных итогах. «Самое основное, что нам удалось сделать, — это повысить энергоэффективность экономики нашей страны. Мы ожидаем, что по итогам текущего пятилетия мы снизим энергоемкость на 5%. По факту за четыре года мы уже достигли этот показатель на минус 2,8%. Безусловно, те задачи, которые поставлены главой государства, правительством, будут сделаны. Это возможно благодаря тому, что мероприятия, которые мы наметили, а также организации нашей республики успешно реализуются. Мы ожидаем общий объем экономии на энергоресурсах по пятилетию около 3 млн т условного топлива. Также мы ожидаем, что будет выполнена задача, которая ставится главой государства по Директиве № 3 и в концепции национальной безопасности, — вовлечение в энергобаланс собственных энергоресурсов. Показатели текущие — порядка 16%. К концу года мы планируем их поднять до 17%», — рассказал директор департамента, добавив, что улучшения показателей рассчитывают добиться благодаря переводу ряда объектов на местные виды топлива.
Он отметил, что и новые энергоисточники строятся с расчетом на использование местных видов топлива. «Сегодня в стране порядка 66% всех действующих объектов уже используют местные виды топлива. Это в основном древесное топливо, торф. Сегодня также актуальны древесные топливные гранулы. В системе ЖКХ этот показатель составляет более 70%. Несмотря на то, что уже в текущей пятилетке мы планируем ввести в эксплуатацию около 70 объектов, эту работу мы даже не останавливаем, а в следующей пятилетке также будем продолжать — примерно 40−47 объектов мы планируем сделать», — подчеркнул Виталий Крецкий.
С учетом электроэнергии, которая вырабатывается на БелАЭС, наша страна почти одну треть всех потребляемых энергоресурсов покрывает за счет собственных источников. Виталий Крецкий акцентировал внимание, что такие меры повышают энергетическую безопасность нашей страны.
Задачи на предстоящую пятилетку в сфере энергосбережения — переход на эффективное использование электроэнергии. «Сегодня нами определен ряд проектов в различных отраслях — сельское хозяйство, нефтехимический комплекс, деревообработка, которые внедряют электротехнологии. Например, с 2000 года мы реализовали почти 180 мероприятий. Это позволило прирасти по электропотреблению на 1,8 млрд кВт.ч. Также мы определили ряд проектов до 2030 года, которые будут создавать почву и основу возможности для строительства второй АЭС или третьего энергоблока. Мы планируем к 2030 году прирасти еще на 1,6 млрд кВт.ч непосредственно по электричеству. Все это способствует как росту валового внутреннего продукта, так и повышению эффективности использования энергоресурсов в стране», — сказал Виталий Крецкий. -0-