Финская Nokia в 2026 году собирается сократить 300 рабочих мест в Германии

По словам управляющего директора мюнхенского отделения профсоюза IG Metall Даниэле Фриджиа, Nokia в рамках глобальной стратегии локализации сосредоточит инвестиции на ключевых центрах устойчивого развития в Германии и по всему миру. При этом компания собирается сохранить свое присутствие в производственных центрах в таких городах, как Ульм, Штутгарт, Бонн и Дюссельдорф.