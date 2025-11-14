Финская Nokia в 2026 году собирается сократить 300 рабочих мест в Германии

Финская компания Nokia в 2026 году планирует сократить в Германии 300 рабочих мест, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, к 2030 году компания собирается закрыть офис в Мюнхене. Закрытие коснется более 500 дополнительных рабочих мест.
По словам управляющего директора мюнхенского отделения профсоюза IG Metall Даниэле Фриджиа, Nokia в рамках глобальной стратегии локализации сосредоточит инвестиции на ключевых центрах устойчивого развития в Германии и по всему миру. При этом компания собирается сохранить свое присутствие в производственных центрах в таких городах, как Ульм, Штутгарт, Бонн и Дюссельдорф.
По информации IG Metall, в структурах Nokia в ФРГ работает 2,5 тысячи человек.
В 2023 году компания сообщала о планах сократить в течение ближайших лет до 14 тысяч рабочих мест по всему миру.
Ранее сообщалось, что Nokia покинула рынок смартфонов, устройства были сняты с продажи.
Таблоид Bild писал, что в автомобильной промышленности Германии могут сократить около 200 тысяч рабочих мест.