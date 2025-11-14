Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финская Nokia в 2026 году собирается сократить 300 рабочих мест в Германии

По данным Süddeutsche Zeitung, к 2030 году компания собирается закрыть офис в Мюнхене.

Источник: Аргументы и факты

Финская компания Nokia в 2026 году планирует сократить в Германии 300 рабочих мест, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, к 2030 году компания собирается закрыть офис в Мюнхене. Закрытие коснется более 500 дополнительных рабочих мест.

По словам управляющего директора мюнхенского отделения профсоюза IG Metall Даниэле Фриджиа, Nokia в рамках глобальной стратегии локализации сосредоточит инвестиции на ключевых центрах устойчивого развития в Германии и по всему миру. При этом компания собирается сохранить свое присутствие в производственных центрах в таких городах, как Ульм, Штутгарт, Бонн и Дюссельдорф.

По информации IG Metall, в структурах Nokia в ФРГ работает 2,5 тысячи человек.

В 2023 году компания сообщала о планах сократить в течение ближайших лет до 14 тысяч рабочих мест по всему миру.

Ранее сообщалось, что Nokia покинула рынок смартфонов, устройства были сняты с продажи.

Таблоид Bild писал, что в автомобильной промышленности Германии могут сократить около 200 тысяч рабочих мест.