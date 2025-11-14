В Беларуси обновлены уставы администраций свободных экономических зон

СЭЗ является частью территории Беларуси с определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов СЭЗ устанавливаются специальный правовой режим для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. Такие зоны создаются для содействия социально-экономическому развитию Беларуси и отдельных административно-территориальных единиц, привлечения инвестиций в создание и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, основанных на новых и высоких технологиях, и (или) в иных целях, определяемых при создании СЭЗ.