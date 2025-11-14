В Беларуси обновлены уставы администраций свободных экономических зон

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление Совета Министров № 631 от 11 ноября 2025 года «Об утверждении уставов администраций свободных экономических зон» закрепляет цели и функции данных учреждений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.
Документом утверждены уставы администраций СЭЗ «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск», «Могилев». В уставах закреплены цели деятельности и функции данных учреждений, полномочия их органов управления, права по распоряжению имуществом и доходами, урегулированы вопросы ликвидации учреждений.
СЭЗ является частью территории Беларуси с определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов СЭЗ устанавливаются специальный правовой режим для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. Такие зоны создаются для содействия социально-экономическому развитию Беларуси и отдельных административно-территориальных единиц, привлечения инвестиций в создание и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, основанных на новых и высоких технологиях, и (или) в иных целях, определяемых при создании СЭЗ.
Постановление вступает в силу с 14 ноября.