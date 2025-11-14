Легендарный ночной клуб Челябинска готовы отдать за бесценок. Скрин

Как сообщало URA.RU ранее, под Челябинском выставили на продажу торгово-складской комплекс. Объект расположен на Троицком тракте на въезде в город. Площадь здания — более семи тысяч квадратных метров — это примерно семь футбольных полей. Купить готовый бизнес можно за 450 млн рублей.