Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 15 ноября

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 15 ноября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банк определил курсы валют на 15 ноября, субботу. В итоге были сохранены курс евро, курс доллара и курс российского рубля, установленные перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 15 ноября, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9674 белорусского рубля, 1 евро — 3,4473 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6766 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 14 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же в субботу, 15 ноября.

Тем временем новая лотерея появилась в Беларуси от одного из министерств.