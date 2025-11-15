Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 15 ноября

Национальным банк определил курсы валют на 15 ноября, субботу. В итоге были сохранены курс евро, курс доллара и курс российского рубля, установленные перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 15 ноября, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9674 белорусского рубля, 1 евро — 3,4473 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6766 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 14 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же в субботу, 15 ноября.
Тем временем новая лотерея появилась в Беларуси от одного из министерств.