«Магнит» начал масштабный ребрендинг своей популярной сети магазинов

«Магнит» проводит ребрендинг своей дрогери-сети: «Магнит Косметик» переименуется в «М. Косметик», а для премиального сегмента запускается новый бренд «М. Кос». Об этом сообщили в компании.

«Магнит» перезапускает косметическую сеть под новым брендом «М. Косметик».

«Магнит» запускает масштабный ребрендинг дрогери-сети: бренд «Магнит Косметик» сменит название на «М. Косметик», а для премиального сегмента создается отдельный бренд «М. Кос». Первый премиальный магазин откроется 15 ноября в Краснодаре, до конца года планируется запуск еще семи таких точек в ключевых городах России. В магазинах этой сети будет продаваться косметика и парфюмерия«, — передают “Ведомости” со ссылкой на представителя компании.

В перспективе на формат «М. Кос» придется около 10% магазинов сети, 20% составят магазины household с товарами для дома, остальные — классические дрогери. Выручка дрогери-формата «Магнита» в первом полугодии 2025 года достигла 115,6 млрд рублей, увеличившись на 6,2% в годовом выражении.

Эксперты отмечают высокую конкуренцию в премиальном сегменте, где лидируют «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко», а также активное развитие премиального направления на Wildberries. Ближайшим конкурентом «Магнита» в сегменте дрогери остается сеть «Улыбка радуги» группы «Лента».

Ранее URA.RU рассказывало о тенденции развития премиальных направлений в российском бизнесе. Магнитогорский металлургический комбинат также делает ставку на премиальную продукцию, доля которой в его продажах превышает 40%.

