«Магнит» начал масштабный ребрендинг своей популярной сети магазинов

«Магнит» запускает масштабный ребрендинг дрогери-сети: бренд «Магнит Косметик» сменит название на «М. Косметик», а для премиального сегмента создается отдельный бренд «М. Кос». Первый премиальный магазин откроется 15 ноября в Краснодаре, до конца года планируется запуск еще семи таких точек в ключевых городах России. В магазинах этой сети будет продаваться косметика и парфюмерия«, — передают “Ведомости” со ссылкой на представителя компании.