Новый офис и склад с парковкой под супермаркет продают в Кургане

Склад с офисом и парковкой, которые были сданы в эксплуатацию в декабре 2024 года, продают в Кургане за 115 млн рублей. Площади подходят под супермаркет. Об этом говорится в объявлении.

Возле комплекса имеется парковка для машин (архивное фото).

Офис, склад, помещения, асфальтированная парковка на 50 мест на улице Бурова-Петрова. Подойдет для супермаркета, цена 115 000 000 рублей«, — сообщается на сайте “Циан”.

В Кургане продолжается активность на рынке коммерческой недвижимости. Ранее на продажу были выставлены другие объекты: производственный комплекс с офисом, базой техобслуживания и бытовым корпусом за 160 млн рублей, а также производственная база с офисом и складом на улице Омской за 49 млн рублей.