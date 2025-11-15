Новый офис и склад с парковкой под супермаркет продают в Кургане

В Кургане продолжается активность на рынке коммерческой недвижимости. Ранее на продажу были выставлены другие объекты: производственный комплекс с офисом, базой техобслуживания и бытовым корпусом за 160 млн рублей, а также производственная база с офисом и складом на улице Омской за 49 млн рублей.