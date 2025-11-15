Собранный на Иркутском авиазаводе самолет представят на выставке в Дубае

IrkutskMedia, 15 ноября. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, собранный на Иркутском авиазаводе, представят на Международной авиационно-космической выставке (18+) в Дубае. Обновленная техника обладает расширенными боевыми возможностями. Впервые машину представят на статической стоянке, сообщили в тг-канале ПАО «ОАК».
Кроме того, свои возможности и новые элементы пилотажа продемонстрирует истребитель пятого поколения Су-57Э. Самолет также представят на статической стоянке. На выставке покажут и тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), который является модернизацией самолета Ил-76. Оба самолета имеют внешнее сходство, однако принципиально отличаются друг от друга. Также в рамках российской экспозиции (12+), организованной Рособоронэкспортом, на стенде ОАК продемонстрируют проекты SJ-100 и МС-21−310.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске инженеры компании «Яковлев» собрали второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М в рамках опытно-конструкторских работ. Корпус авиатранспорта окрасили в традиционный для российской авиации пиксельный камуфляж. Инженеры параллельно собирают третий борт.