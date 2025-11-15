Ричмонд
Автомобилистам рассказали, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой

Автомобильный эксперт Евгений Ладушкин рассказал о ключевых критериях выбора обуви для безопасного вождения в зимний период. По его словам, обувь должна обеспечивать не только комфорт при ходьбе, но и надежное управление педалями автомобиля.

Как правильно выбирать обувь для вождения зимой.

«Зимой во главу угла должны ставиться теплота обуви, её водонепроницаемость и габариты. Большие каблуки… могут в самый неподходящий момент вывести опору из-под ноги. Тогда водитель либо передавит педаль, либо, наоборот, недодавит», — пояснил Евгений Ладушкин в интервью RT.

Специалист подчеркнул, что зимой особенно важны теплоизоляционные свойства и водонепроницаемость обуви. При этом габариты и высота подошвы имеют критическое значение для безопасности вождения, так как неправильно подобранная обувь может привести к ошибкам при работе с педалями.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение зимним ботинкам или кроссовкам с невысокой подошвой. Для водителей с большим размером ноги особенно важно выбирать модели с узкой колодкой, чтобы избежать одновременного нажатия на несколько педаль.