В Кургане закрылся один из популярных магазинов косметики и парфюмерии. Фото

В Кургане из ТРЦ съехал крупнейший федеральный магазин парфюмерии и косметики.
В Кургане закрылся один из популярных магазинов парфюмерии и косметики федеральной торговой сети. Он располагался в ТРЦ «Пушкинском». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.
«Вчера зашли в “Пушку”, смотрим — отдел “Лэтуаля” затянут пленкой, а за ней виднеются стремянки, люди какие-то ходят. Думали, может ремонт, а оказалось, он съезжает», — сообщили курганцы корреспонденту URA.RU.
Как пояснили сотрудники магазина, этот филиал закрывается. В отделе собирали товары, чтобы отвезти их в другой филиал, который находится по улице Гоголя. Таким образом, в Кургане осталось только два магазина этой торговой сети.
Товар из филиала в ТРЦ перевезут в магазин по улице Гоголя Сотрудники магазина собирают товар и готовятся освободить площади.
В последние годы в Кургане закрылись несколько известных магазинов. Эксперты связывают это с низкой посещаемостью и ростом арендной платы. Ранее, например, магазин одежды и обуви «Мода для жизни» покинул 17-этажку на улице Гоголя и переехал в другую часть города, объяснив переезд отсутствием удобной парковки.