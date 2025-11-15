Татарстану выделят 440 млн рублей на оздоровление Волги

В 2026 году Республика Татарстан получит федеральную субсидию в размере 440,8 млн рублей. Средства направлены на оздоровление реки Волги. Соответствующая поправка правительства РФ о распределении субсидий была одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам в рамках подготовки ко второму чтению бюджета.