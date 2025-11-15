Ричмонд
Татарстану выделят 440 млн рублей на оздоровление Волги

Соответствующая поправка одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году Республика Татарстан получит федеральную субсидию в размере 440,8 млн рублей. Средства направлены на оздоровление реки Волги. Соответствующая поправка правительства РФ о распределении субсидий была одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам в рамках подготовки ко второму чтению бюджета.

В начале июля парламентская контрольная комиссия вынесла серьёзную критику в адрес Татарстана по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». В ходе проверки депутаты изучили 13 объектов общей стоимостью 8,2 млрд рублей — 10 очистных сооружений.

3 сооружения ливневой канализации.

Ситуация усугубилась в ноябре, когда проверка Росприроднадзора подтвердила: ни одно из очистных сооружений, построенных в рамках проекта «Оздоровление Волги» на территории республики, не вышло на целевые показатели.