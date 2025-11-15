Эксперт раскрыл, ждать ли обвала цен на недвижимость после завершения СВО

«Когда ситуация стабилизируется, часть инвестиций, направленных сейчас на производство и оборону, со временем снова будет возвращена в экономику и, в том числе, в рынок недвижимости. Поэтому фундаментально рост цен на квартиры может продолжиться, хотя краткосрочные коррекции могут периодически происходить», — сказал Виктор Зубик в интерью «газета.ru».