В Омске готовят «прирост» уличной рекламы

По данным региональной Торгово-промышленной палаты, на территории Омска планируется подготовить еще 117 мест под размещение рекламных конструкций. Вместе с тем утверждается, что в горадминистрации планируют принять решение об упразднении 7 действующих локаций под размещение наружной рекламы.
Основным «мотивом» для дополнения называется «увеличение поступлений в бюджет города Омска», он прописан в уведомлении о подготовке проекта постановления, которым закрепят «прирост». Вместе с тем вынужденное «удаление» нескольких локаций обосновано «необходимостью сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки», а также требованиями безопасности.
Напомним, масштабные изменения в действующую схему размещения элементов уличной рекламы в границах Омска вносились в июне 2025 года. В тот период речь шла о дополнении перечня еще примерно 120 локациями, в результате чего их становилось 1 820. Основную долю, чуть больше половины, составляют рекламные щиты.