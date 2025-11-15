Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске готовят «прирост» уличной рекламы

Появилось объяснение будущему росту мест для уличной рекламы в Омске.

По данным региональной Торгово-промышленной палаты, на территории Омска планируется подготовить еще 117 мест под размещение рекламных конструкций. Вместе с тем утверждается, что в горадминистрации планируют принять решение об упразднении 7 действующих локаций под размещение наружной рекламы.

Основным «мотивом» для дополнения называется «увеличение поступлений в бюджет города Омска», он прописан в уведомлении о подготовке проекта постановления, которым закрепят «прирост». Вместе с тем вынужденное «удаление» нескольких локаций обосновано «необходимостью сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки», а также требованиями безопасности.

Напомним, масштабные изменения в действующую схему размещения элементов уличной рекламы в границах Омска вносились в июне 2025 года. В тот период речь шла о дополнении перечня еще примерно 120 локациями, в результате чего их становилось 1 820. Основную долю, чуть больше половины, составляют рекламные щиты.