В Омске готовят «прирост» уличной рекламы

Напомним, масштабные изменения в действующую схему размещения элементов уличной рекламы в границах Омска вносились в июне 2025 года. В тот период речь шла о дополнении перечня еще примерно 120 локациями, в результате чего их становилось 1 820. Основную долю, чуть больше половины, составляют рекламные щиты.