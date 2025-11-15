Названы регионы РФ, где быстрее всего можно накопить на автомобиль

Жители Приморского края, Сахалинской и Московской областей могут быстрее всех в России накопить на покупку новых автомобилей Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro, свидетельствуют данные исследования «Авито авто» и «Авито работа». Специалисты проанализировали средние зарплатные предложения в регионах и сопоставили их с стоимостью популярных моделей автомобилей.