Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

PGurus: золотой запас РФ стал проблемой для США

Индийские аналитики заявили, что Москва и Пекин снижают свою зависимость от доллара.

Источник: Аргументы и факты

США столкнулись с проблемами из-за российского золотого запаса, рост закупок золота не рассматривается Вашингтоном как благоприятное явление, пишет PGurus.

«Беспрецедентный рост закупок золота со стороны центральных банков, особенно Китая и России, не рассматривается США как благоприятное рыночное явление», — сказано в публикации.

Как заявили авторы материала, что Россия и Китай не просто копят золото, а фактически снижают свою зависимость от доллара и активов, номинированных в американской валюте, таких как ценные бумаги Казначейства страны. При этом отмечается, что золото защищено от санкций, в отличие от долларовых активов, которые хранятся в западных банках.

Ранее сообщалось, что стоимость золотых резервов России за последний год возросла на рекордные 92 миллиарда долларов, составив почти 300 миллиардов долларов.