PGurus: золотой запас РФ стал проблемой для США

США столкнулись с проблемами из-за российского золотого запаса, рост закупок золота не рассматривается Вашингтоном как благоприятное явление, пишет PGurus.
«Беспрецедентный рост закупок золота со стороны центральных банков, особенно Китая и России, не рассматривается США как благоприятное рыночное явление», — сказано в публикации.
Как заявили авторы материала, что Россия и Китай не просто копят золото, а фактически снижают свою зависимость от доллара и активов, номинированных в американской валюте, таких как ценные бумаги Казначейства страны. При этом отмечается, что золото защищено от санкций, в отличие от долларовых активов, которые хранятся в западных банках.
Ранее сообщалось, что стоимость золотых резервов России за последний год возросла на рекордные 92 миллиарда долларов, составив почти 300 миллиардов долларов.