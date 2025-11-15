В Воронежской области выявили 205 сайтов с контрафактными ветпрепаратами

В Воронежской области выявили 205 сайтов по продаже контрафактных ветеринарных препаратов и выступил с инициативой блокировки этих торговых площадок. В интернете продавали контрафактные противопаразитарные средства и вакцину от бешенства. Было обнаружено также восемь интернет-магазинов, реализующих ветпрепараты без лицензии на фармацевтическую деятельность. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.