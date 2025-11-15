Ричмонд
В Воронежской области выявили 205 сайтов с контрафактными ветпрепаратами

Из них 158 сайтов уже заблокировано.

Источник: пресс-служба Россельхознадзора

В Воронежской области выявили 205 сайтов по продаже контрафактных ветеринарных препаратов и выступил с инициативой блокировки этих торговых площадок. В интернете продавали контрафактные противопаразитарные средства и вакцину от бешенства. Было обнаружено также восемь интернет-магазинов, реализующих ветпрепараты без лицензии на фармацевтическую деятельность. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

С начала года по инициативе Управления Россельхознадзора 158 сайтов было заблокировано, остальные 47 — находятся на рассмотрении Роскомнадзора.

В Россельхознадзоре напомнили, что сайты, через которые идет торговля ветеринарными препаратами, блокируют в следующих случаях: отсутствие реквизитов лицензии на фармацевтическую деятельность, выданной Россельхознадзором; предложения о торговле незарегистрированными, фальсифицированными и контрафактными лекарственными препаратами; продажа лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту ветеринарного врача.