В Госдуме напомнили о штрафах за изношенные зимние шины

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил, что на выходных в столице ожидаются мокрый снег и гололедица, поэтому автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине. При среднесуточной температуре ниже +5°C летняя резина теряет эффективность: ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.