Впервые с 2013 года все районы Омской области получили паспорта готовности к зиме вовремя

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Источник: Om1 Омск

Сегодня в региональном правительстве прошло оперативное совещание, на котором министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко доложил, что впервые с 2013 года все 37 районов получили паспорта готовности к отопительному сезону в установленные сроки. Оценку им дала специальная комиссия.

В своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко прокомментировал:

«Несмотря на хорошие показатели, гораздо важнее успешное прохождение самого отопительного периода», — написал он.

Губернатор поручил главам муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Напомним, последними получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду два района: Муромцевский и Усть-Ишимский.