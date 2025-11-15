Впервые с 2013 года все районы Омской области получили паспорта готовности к зиме вовремя

Сегодня в региональном правительстве прошло оперативное совещание, на котором министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко доложил, что впервые с 2013 года все 37 районов получили паспорта готовности к отопительному сезону в установленные сроки. Оценку им дала специальная комиссия.
В своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко прокомментировал:
«Несмотря на хорошие показатели, гораздо важнее успешное прохождение самого отопительного периода», — написал он.
Губернатор поручил главам муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций оперативно реагировать на аварийные ситуации.
Напомним, последними получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду два района: Муромцевский и Усть-Ишимский.