В Курганской области выставили на торги здание клуба возле известного на всю страну монастыря

В Курганской области периодически выставляют на торги объекты недвижимости с исторической или культурной ценностью. Ранее в Кургане продавали помещение в доме 1846 года постройки, которое можно было адаптировать под кофейню или другое заведение. Также на продажу выставлялись готовый бизнес — кафе Terrazza и кальянная в историческом здании.