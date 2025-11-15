Ташкент и Астана запустили центр промкооперации «Центральная Азия» и проекты на $1,3 млрд

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. В ходе государственного визита президента Казахстана в Узбекистан запущен Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия», а также ряд значимых проектов на $1,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В резиденции «Куксарой» под председательством Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева состоялось второе заседание Высшего Межгосударственного совета. По его итогам главы государств запустили международный центр промкооперации «Центральная Азия» и другие проекты.
Главы государств подробно обсудили новые направления взаимодействия, пути использования двустороннего потенциала и приняли ряд решений, которые придадут значительный импульс расширению узбекско-казахстанского партнерства.
Особое внимание уделили обеспечению устойчивого роста взаимной торговли, диверсификации ее структуры и созданию благоприятных условий для бизнеса.
«С удовлетворением отмечено, что с начала года товарооборот достиг $4 млрд. Поставлена цель довести данный показатель до $10 млрд к 2030 году. Для этого созданы все необходимые условия, сформирован солидный пакет торгово-инвестиционных соглашений, учреждена компания “УзКазТрейд”, учреждены механизмы прямого взаимодействия между бизнес-кругами», — отмечего на заседании.
Президент Узбекистана отметил большие успехи в сфере промышленной кооперации.
«Подготовлена масштабная Программа промкооперации на сумму свыше $8 млрд, включающая проекты в области химии, геологии, инфраструктуры, логистики, агропромышленности и многих других», — говорилось на заседании.
Приоритетным направлением обозначено системное партнерство в сфере транспорта и логистики.
«Отмечена необходимость совместной работы по созданию новых транспортных коридоров, включая маршрут Учкудук — Кызылорда и стимулирование грузоперевозок в портах Актау, Курык и Хоргос», — говорится в собщении.
Также стороны выразили готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество в области транспортировки и переработки энергетических ресурсов, энергосбережения, внедрения «зеленых» технологий и IT.
Кроме того, будет укрепляться дальнейшее взаимодействие в водно-экологической сфере.
«Стороны приветствовали подписание в ходе визита Соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов», — отметили в пресс-службе.
Достигнута договоренность продолжать обмены между научными и образовательными учреждениями, молодежными организациями и расширять совместные программы между высшими учебными заведениями.
Речь также шла о выработке совместных туристических маршрутов и популяризации исторических достопримечательностей, культурного и духовного наследия Узбекистана и Казахстана.
Главы государств заслушали доклады заместителей Премьер-министров, министров энергетики, транспорта и культуры по повестке дня переговоров.
После завершения второго заседания Высшего Межгосударственного совета Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации.
В частности, запущена деятельность Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» и нового головного офиса «Тенге банк» в Ташкенте.
Также дан старт началу строительства многопрофильного центра логистики «Silkway Central Asia», производственных объектов по выпуску линейного алкилбензола, квартала «Астана» в Новом Ташкенте, а также гостиничных комплексов «Ташкент» и «Астана» в столицах.
Лидеры двух республик выразили уверенность, что эти проекты придадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.