Аэропорт Балхаша обновят по международным стандартам за 945 млн тенге

Как сообщили в пресс-службе правительства, реконструкция позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и привести аэропорт в соответствие с международными стандартами. Пропускная способность воздушной гавани вырастет более чем на 30%.
Уже выполнены работы по кровле основного здания и пристроек, монтаж окон, водопровода и канализации. Также установлены канализационно-насосная станция, трансформаторная подстанция, системы вентиляции и отопления. Параллельно закупается аэродромная техника: уже приобретены самоходный трап, пожарный автомобиль и топливозаправщик.
«После этого будут рассмотрены вопросы по внутренним авиамаршрутам “Балхаш-Алматы”, а также “Балхаш-Астана”. Реконструкция позволит нам увеличить пассажиропоток на 30%: аэропорт сможет принимать от 60 до 80 человек» — отметил заместитель акима города Балхаш Руслан Сыздыков.
Модернизация Балхаша — часть программы развития авиационной инфраструктуры в Казахстане. Реконструируются аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе.
Ранее «Курсив» писал о том, что после ремонта вернулся к работе аэропорт Астаны.