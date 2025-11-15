Ричмонд
Аэропорт Балхаша обновят по международным стандартам за 945 млн тенге

Аэропорт Балхаша получит масштабное обновление за 945 млн тенге. Средства выделены из Специального государственного фонда в рамках поручений президента по развитию региональных транспортных узлов и повышению безопасности полетов.

Источник: Курсив

Как сообщили в пресс-службе правительства, реконструкция позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и привести аэропорт в соответствие с международными стандартами. Пропускная способность воздушной гавани вырастет более чем на 30%.

Уже выполнены работы по кровле основного здания и пристроек, монтаж окон, водопровода и канализации. Также установлены канализационно-насосная станция, трансформаторная подстанция, системы вентиляции и отопления. Параллельно закупается аэродромная техника: уже приобретены самоходный трап, пожарный автомобиль и топливозаправщик.

«После этого будут рассмотрены вопросы по внутренним авиамаршрутам “Балхаш-Алматы”, а также “Балхаш-Астана”. Реконструкция позволит нам увеличить пассажиропоток на 30%: аэропорт сможет принимать от 60 до 80 человек» — отметил заместитель акима города Балхаш Руслан Сыздыков.

Модернизация Балхаша — часть программы развития авиационной инфраструктуры в Казахстане. Реконструируются аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе.

Ранее «Курсив» писал о том, что после ремонта вернулся к работе аэропорт Астаны.