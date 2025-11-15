Ричмонд
Минтранс сказал про 15 допавтобусов из Минска в города-спутники

Стало известно о поступлении новых автобусов на маршруты из Минска в города-спутники.

Источник: БЕЛТА

В ближайшие дни на маршруты в города — спутники Минска начнут поступать автобусы. Соответствующее заявление в эфире телеканала СТВ сделал замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина.

Он отметил, что на уровне правительства уже принято решение о дополнительной закупке 15 единиц современной техники класса М3. В ближайшее время начнутся поступления автобусов на маршруты из Минска в Борисов, Смолевичи, Фаниполь, Дзержинск и Жодино. Специалисты добавили, что это автобусы с двигателями внутреннего сгорания, однако рассматривается перспективы поставок машин на электротяге.

Отметим, что накануне навести порядок с маршрутками в города-спутники Минска поручил президент Александр Лукашенко.

