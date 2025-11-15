Ричмонд
В Воронежскую область закупят еще 43 автобуса

Транспорт приобретут по льготному лизингу.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежскую область поступят еще 43 автобуса по льготному лизингу. Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение Минтранса РФ об увеличении федеральной поддержки нашего региона в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках льготного лизинга предусмотрена компенсация за счет федерального бюджета до 40% стоимости транспорта. Финансирование составит 216 миллионов рублей.

Ранее на этот год была запланирована поставка 179 автобусов при федеральном софинансировании 830 миллионов рублей. А всего в этом году регион получит 222 автобуса, из них 45 большой вместимости.