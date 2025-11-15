В Нижегородской области открыли новое судостроительное производство

Предприятие по изготовлению и обслуживанию малотоннажных и маломерных судов компании «Судостроительная верфь “РПР”» начало работать в поселке Гидроторф Нижегородской области при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Компания сможет выпускать до 30 видов водоизмещающих амфибийных судов, а также более 10 видов катеров. Производимая техника применяется при проведении спасательных работ и профилактических мероприятиях на водных нефтедобывающих объектах. Новая площадка оборудована современным и высокотехнологичным оборудованием.
«Нижегородская область всегда славилась своими судостроительными заводами, поэтому я не сомневаюсь, что новое предприятие найдет свою нишу на рынке. Специалисты корпорации сопровождали инвестора по возникающим вопросам, а в настоящее время совместно с предприятием прорабатывается возможность строительства дополнительных цехов», — отметил генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.