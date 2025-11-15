Ричмонд
В Татарстане урожай еще не убран с 114 тыс. гектаров

В Татарстане осталось убрать урожай с 114 тыс. гектаров, занятых техническими культурами. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства региона рассказал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Источник: ИА Татар-информ

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Основная доля неубранных площадей приходится на подсолнечник — 75,5 тыс. гектаров. За последние две недели обмолочено около 10 тыс. гектаров, отметил докладчик.

Кукуруза на зерно обмолочена на площади 28,5 тыс. гектаров, что составляет 56% от плана. Остаются неубранными значительные площади в хозяйствах Аксубаевского, Алькеевского и Сармановского районов. За две недели также было обмолочено примерно 10 тыс. гектаров.

На полях также завершается уборка сахарной свеклы. Остаются не убранными 2900 занятых этой культурой гектаров. Они находятся преимущественно в хозяйствах Сармановского, Тукаевского, Муслюмовского и Нижнекамского районов, а также (немного) в Буинском и Тетюшском районах.

На сахарные заводы вывезено 1 млн тонн корнеплодов, или 40% от валового сбора. Переработано 939 тыс. тонн, произведено 136 тыс. тонн сахара. «Выход — 14,5%», — уточнил глава Минсельхозпрода РТ.

Из подготовленной аграрным ведомством презентации также следует, что близится к завершению уборка урожая сои (обмолочено 96% от плана), картофеля (выкопано 96% запланированного), кукурузы на силос (скошен 91% от плана). Полностью в республике собран урожай овощей.

