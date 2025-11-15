Ричмонд
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве — главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил реализацию программы соцэкономразвития, а также вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram Михаил Развожаев

По словам Развожаева, в числе основных вопросов поднимались такие, как строительство новых котельных, реконструкция теплосетей и газификация сел.

В частности, глава города доложил заместителю председателя РФ, что в Севастополе завершается строительство пяти газовых блочно-модульных котельных.

«В котельной на улице Менжинского и в двух котельных на проспекте Победы завершены монтажные работы и установка дымовых труб, идет обустройство внутриплощадочных инженерных сетей. В высокой степени готовности котельные на улице Механизаторов и Генерала Мельника», — сообщил Развожаев.

Он отметил, что всего таких новых котельных будет одиннадцать. Они будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение домов, уточнил глава города.

«Также по региональному проекту “Модернизация коммунальной инфраструктуры” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” мы реконструируем шесть участков теплосетей в разных районах города», — добавил Развожаев.

Также, по словам Развожаева, в ходе беседы отмечалось, что в 2026 году газ появится у жителей пяти сел Байдаркой долины: Передового, Широкого, Озерного, Орлиного и Тылового.

«Сейчас мы заканчиваем строительство 19,5-километрового газопровода высокого давления от расположенной в Терновке газораспределительной станции до газораспределительного пункта в Передовом. Отсюда газ будет идти во внутрипоселковые сети. На сегодня монтаж газопровода завершен на 99%», — поделился Развожаев.

По его словам, в ближайшее время на объекте проведут финальные испытания на герметичность и прочность системы, а после начнут пусконаладочные работы.

Параллельно строятся внутрипоселковые газопроводы низкого давления, а «Севастопольгаз» занимается технологическим присоединением домовладений, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена до 2030 года.

