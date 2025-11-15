Ричмонд
В Волгоградской области утвердили прожиточный минимум на 2026 год

Смотрите, насколько выросли цифры.

Источник: Комсомольская правда

И.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин на этой неделе подписал постановление об установлении новой величины прожиточного минимума. Документ 14 ноября опубликован на портале правовой информации, а вступит в силу он с 1 января 2026 года. Прожиточный минимум подрос примерно на тысячу рублей. Прожить на 16 тысяч 288 рублей в месяц весьма сложно, но эти цифры чиновники берут для расчетов при оказании мер поддержки малоимущим гражданам.

Каким будет прожиточный минимум в 2026 году в Волгоградской области:

  • на душу населения — 16288 рублей (было 15250 рублей).
  • для трудоспособного населения — 17754 рубля (было 16623 рубля).
  • для пенсионеров — 14008 рублей (было 13115 рублей).
  • для детей — 15799 рублей (было 14793 рубля).

Напомним, по данным Росстата, в 2023 году 9,1% от общего числа населения Волгоградской области имели доход ниже прожиточного минимума, то есть жили за чертой бедности.