В Волгоградской области утвердили прожиточный минимум на 2026 год

И.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин на этой неделе подписал постановление об установлении новой величины прожиточного минимума. Документ 14 ноября опубликован на портале правовой информации, а вступит в силу он с 1 января 2026 года. Прожиточный минимум подрос примерно на тысячу рублей. Прожить на 16 тысяч 288 рублей в месяц весьма сложно, но эти цифры чиновники берут для расчетов при оказании мер поддержки малоимущим гражданам.
Каким будет прожиточный минимум в 2026 году в Волгоградской области:
- на душу населения — 16288 рублей (было 15250 рублей).
- для трудоспособного населения — 17754 рубля (было 16623 рубля).
- для пенсионеров — 14008 рублей (было 13115 рублей).
- для детей — 15799 рублей (было 14793 рубля).
Напомним, по данным Росстата, в 2023 году 9,1% от общего числа населения Волгоградской области имели доход ниже прожиточного минимума, то есть жили за чертой бедности.