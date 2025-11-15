В Волгоградской области утвердили прожиточный минимум на 2026 год

И.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин на этой неделе подписал постановление об установлении новой величины прожиточного минимума. Документ 14 ноября опубликован на портале правовой информации, а вступит в силу он с 1 января 2026 года. Прожиточный минимум подрос примерно на тысячу рублей. Прожить на 16 тысяч 288 рублей в месяц весьма сложно, но эти цифры чиновники берут для расчетов при оказании мер поддержки малоимущим гражданам.