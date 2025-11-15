Санстанция назвала главные проблемы общепита Минска

Главной проблемой точек общественного питания Минска является соблюдение условий хранения пищи — и сырья, и уже приготовленных блюд. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала завотделением гигиены питания Минского городского центра гигиены Юлия Кувшинова.