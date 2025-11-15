«АвтоВАЗ» продал более 1000 машин Lada Aura с начала года

«С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura. Напомню, что это самая дорогая модель производства “АвтоВАЗа”. Она представляет из себя удлинённую и более оснащённую версию Lada Vesta», — написал Целиков в Telegram-канале.
Согласно данным экспертов, за отчётный период было продано 586 автомобилей Lada Aura частным лицам (52,4% от общего объёма) и 532 — организациям (47,6%). Наибольшая доля продаж модели приходится на Москву и Московскую область (13% суммарно). Далее следуют Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт-Петербург (4%). Воронежская, Челябинская и Свердловская области также демонстрируют примерно по 3% продаж каждая. В целом, Lada Aura представлена в 80 регионах России.
Продажи нового флагманского седана стартовали в конце 2024 года. Модель построена на удлинённой на 250 мм колесной базе по сравнению с базовой Lada Vesta. Автомобиль представлен на рынке в двух комплектациях — premier и status, с базовой ценой от 2,6 млн рублей. Обе версии оснащаются 122-сильным бензиновым двигателем 1,8 Evo в паре с вариатором.
Ранее Life.ru сообщал, что на российском рынке может появиться новая Lada Salut. Компания в настоящее время занимается оформлением всей необходимой документации для регистрации товарного знака. Под этим брендом планируется выпускать не только автомобили, но и запасные части, а также различные аксессуары.
