Минэнерго собирается запустить новую ЛЭП Вулканешты — Кишинев уже в 2026 году

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Строящаяся ЛЭП Вулканешты — Кишинев может быть сдана в эксплуатацию уже в январе 2026 года, заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

Он уточнил, что на данный момент объект все еще находится на стадии строительства, однако оно может быть завершено в конце ноября. При этом министр признал, что в последнее время из-за дождей темпы строительства замедлились.

«Мы близки к завершению, но повлияли дожди. Подрядчик не мог установить кран на строительной площадке. Но работы близки к завершению, фундаменты заложены, осталось проложить практически километр провода», — сказал министр в эфире Rlive.

Жунгиету также добавил, что после завершения строительства последует этап тестирования, который может продлиться, в зависимости от погодных условий, до месяца.

Работы по прокладке линии Вулканешты — Кишинев, ранее несколько лет существовавшей только на бумаге, фактически начались в апреле 2024 года и являются частью проекта развития энергосистемы, финансируемого Группой Всемирного банка. Его стоимость составляет 61 миллион евро, из которых около 27 миллионов евро уйдут на строительство линии. С практической точки зрения проект предусматривает строительство 158 километров линии энергопередачи мощностью 400 кВт на 511 опорах.

Ранее в правительстве Молдовы заявили о намерении завершить строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев до конца 2025 года.