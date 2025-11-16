Минэнерго собирается запустить новую ЛЭП Вулканешты — Кишинев уже в 2026 году

Он уточнил, что на данный момент объект все еще находится на стадии строительства, однако оно может быть завершено в конце ноября. При этом министр признал, что в последнее время из-за дождей темпы строительства замедлились.
«Мы близки к завершению, но повлияли дожди. Подрядчик не мог установить кран на строительной площадке. Но работы близки к завершению, фундаменты заложены, осталось проложить практически километр провода», — сказал министр в эфире Rlive.
Жунгиету также добавил, что после завершения строительства последует этап тестирования, который может продлиться, в зависимости от погодных условий, до месяца.
Работы по прокладке линии Вулканешты — Кишинев, ранее несколько лет существовавшей только на бумаге, фактически начались в апреле 2024 года и являются частью проекта развития энергосистемы, финансируемого Группой Всемирного банка. Его стоимость составляет 61 миллион евро, из которых около 27 миллионов евро уйдут на строительство линии. С практической точки зрения проект предусматривает строительство 158 километров линии энергопередачи мощностью 400 кВт на 511 опорах.
Ранее в правительстве Молдовы заявили о намерении завершить строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев до конца 2025 года.