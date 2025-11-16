План по строительству жилья в Красноярском крае на 2025 год выполнен досрочно

«По программе “Жилье” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” планировалось построить не менее 1,1 млн кв. метров жилья. Таким образом, годовой показатель выполнен», — отметили в правительстве.
Известно, что на многоквартирные дома в общем показателе приходится 420 тысяч квадратных метров, на индивидуальное жилищное строительство — еще 739 тысяч квадратных метров.
«Напомним, что в стране действует закон, позволяющий применять эскроу-счета при строительстве не только многоквартирных, но и индивидуальных домов по договору подряда. Этот механизм защищает покупателей жилья от недобросовестных подрядчиков», — добавили в правительстве.
Одновременно в Красноярске отремонтировали все запланированные дворы, а новосибирский архитектор объяснил, в чем столица Сибири проигрывает Красноярску. Помимо этого, в Красноярске соорудят новый сквер, регион в целом ждет масштабный ремонт дворов, а программа капремонта за год охватила почти 900 домов в Красноярском крае.