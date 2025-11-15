Выяснилось, какие модели машин чаще всего покупают челябинцы

Стало известно, какие легковые автомобили в третьем квартале 2025 года приобретали жители Челябинской области. Среди новых машин лидировали LADA Granta, Solaris HC и Niva Legend. Среди транспорта с пробегом чаще всего выбирали LADA Priora, Granta и Kia Rio. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».