Назван размер госдолга США при Трампе: счет на триллионы долларов

Рост госдолга США до 55 трлн долларов может стать следствием экономической политики администрации президента Дональда Трампа. С таким прогнозом выступил основатель крупного хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.
«Так называемый One Big Beautiful Bill Act потенциально может увеличить госдолг с $36 трлн до $55 трлн. Предшествовать ему будет долговой и валютный кризис», — сказал он в беседе с газетой O Globo.
Как заявил Далио, США грозит экономический крах, поскольку стремительно растущие процентные выплаты вскоре начнут превышать другие бюджетные расходы, что приведет к параличу финансовой системы.
Далио добавил, что не верит в то, что американские политики смогут договориться друг с другом и вместе справиться с кризисом.
В октябре Министерство финансов США отчиталось о приближении размера госдолга к 40 трлн долларов.