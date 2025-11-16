Ричмонд
Назван размер госдолга США при Трампе: счет на триллионы долларов

Финансист Далио: госдолг США при Трампе может достичь 55 трлн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Рост госдолга США до 55 трлн долларов может стать следствием экономической политики администрации президента Дональда Трампа. С таким прогнозом выступил основатель крупного хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.

«Так называемый One Big Beautiful Bill Act потенциально может увеличить госдолг с $36 трлн до $55 трлн. Предшествовать ему будет долговой и валютный кризис», — сказал он в беседе с газетой O Globo.

Как заявил Далио, США грозит экономический крах, поскольку стремительно растущие процентные выплаты вскоре начнут превышать другие бюджетные расходы, что приведет к параличу финансовой системы.

Далио добавил, что не верит в то, что американские политики смогут договориться друг с другом и вместе справиться с кризисом.

В октябре Министерство финансов США отчиталось о приближении размера госдолга к 40 трлн долларов.

