Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 16 ноября

Национальный банк установил валютные курсы на 16 ноября, воскресенье. В частности, остались в значениях, установленных перед выходными, курс евро, курс доллара и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, в воскресенье, 16 ноября, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9674 белорусского рубля, 1 евро — 3,4473 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6766 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 14 ноября, и субботу, 15 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в тех же значениях и на воскресенье, 16 ноября.
Еще МВД и СК получили право «замораживать» платежи белорусов на 10 суток.