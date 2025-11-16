Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Задорнов рассказал про безопасные инвестиции для обычных россиян

Экономист и экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает, что для обычных россиян безопаснее всего инвестировать в депозиты. По его мнению, это устойчивая основа для инвестиционного портфеля в 2026 году.

Экономист Задорнов советует держать деньги на вкладах.

Экономист и экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает, что для обычных россиян безопаснее всего инвестировать в депозиты. По его мнению, это устойчивая основа для инвестиционного портфеля в 2026 году.

«Для обычного человека депозит остается устойчивой основой инвестиционного портфеля. Я как физическое лицо, без риска заработаю 13−14% на депозите в следующем году», — поделился экономист в интервью телеканалу РБК.

Ранее экономист рассказал, куда лучше всего вложить один миллион рублей. По его мнению, наибольшую доходность принесет банковский вклад.