Экономист Задорнов рассказал про безопасные инвестиции для обычных россиян

Экономист Задорнов советует держать деньги на вкладах.
Экономист и экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает, что для обычных россиян безопаснее всего инвестировать в депозиты. По его мнению, это устойчивая основа для инвестиционного портфеля в 2026 году.
«Для обычного человека депозит остается устойчивой основой инвестиционного портфеля. Я как физическое лицо, без риска заработаю 13−14% на депозите в следующем году», — поделился экономист в интервью телеканалу РБК.
Ранее экономист рассказал, куда лучше всего вложить один миллион рублей. По его мнению, наибольшую доходность принесет банковский вклад.