Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что санкционные меры против России наносят ущерб прежде всего европейским государствам, затрагивая их политическую и экономическую стабильность.
Он подчеркнул, что ограничения, введённые против Москвы, оборачиваются для Европы дополнительными расходами и потерей выгодного сотрудничества.
По словам министра, европейские страны, хотя и не участвуют в конфликте напрямую, продолжают оказывать Киеву финансовую и материальную поддержку. Отказ от российских энергоресурсов и прекращение торговых отношений, по его словам, создают ощутимые финансовые и политические последствия для самого Евросоюза.
Фидан также указал, что растущая напряжённость вынуждает европейские государства направлять огромные средства на укрепление оборонного потенциала. Речь идёт о масштабных расходах, которые могут потребовать сокращения бюджетов на социальные сферы, включая образование, медицину и транспорт, что неизбежно скажется на уровне жизни населения.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что ведущие страны Европы активно милитаризируют свои экономики, и этот процесс может свидетельствовать о подготовке к глобальному военному конфликту.