Фидан: антироссийские санкции привели к последствиям для Европы

По словам министра, европейские страны, хотя и не участвуют в конфликте напрямую, продолжают оказывать Киеву финансовую и материальную поддержку. Отказ от российских энергоресурсов и прекращение торговых отношений, по его словам, создают ощутимые финансовые и политические последствия для самого Евросоюза.