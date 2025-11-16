Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан: антироссийские санкции привели к последствиям для Европы

Ограничения, введённые против Москвы, оборачиваются для Европы дополнительными расходами.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что санкционные меры против России наносят ущерб прежде всего европейским государствам, затрагивая их политическую и экономическую стабильность.

Он подчеркнул, что ограничения, введённые против Москвы, оборачиваются для Европы дополнительными расходами и потерей выгодного сотрудничества.

По словам министра, европейские страны, хотя и не участвуют в конфликте напрямую, продолжают оказывать Киеву финансовую и материальную поддержку. Отказ от российских энергоресурсов и прекращение торговых отношений, по его словам, создают ощутимые финансовые и политические последствия для самого Евросоюза.

Фидан также указал, что растущая напряжённость вынуждает европейские государства направлять огромные средства на укрепление оборонного потенциала. Речь идёт о масштабных расходах, которые могут потребовать сокращения бюджетов на социальные сферы, включая образование, медицину и транспорт, что неизбежно скажется на уровне жизни населения.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что ведущие страны Европы активно милитаризируют свои экономики, и этот процесс может свидетельствовать о подготовке к глобальному военному конфликту.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше