Депутат Бундестага рассказал, когда ФРГ начнет покупать российский газ

Энергетическое сотрудничество между Германией и Россией возобновится в течение десяти лет. Об этом заявил Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Российские энергоресурсы были драйвером немецкой экономики.

«Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения. Я надеюсь, что это произойдет быстрее», — заявил немецкий депутат РИА Новости.

По мнению депутата, поставки российских энергоносителей в Германию были стабильными и надежными. Без выгодных ресурсов ФРГ терпит деиндустриализацию.