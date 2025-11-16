Ричмонд
Центр «Хабаровск-Сити» призван изменить облик краевого центра

Он станет имиджевой точкой притяжения инвестиций.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске обсудили реализацию проекта по развитию территории «Городская Гавань», ключевым элементом которого является создание финансово-делового центра «Хабаровск-Сити», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Проект имеет важное градостроительное значение и оказывает влияние на социально-экономическое развитие Хабаровского края, а также определит облик города и всего региона на годы вперед. Однако проект требует очень детального рассмотрения, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Согласно концепции, финансово-деловой центр «Хабаровск-Сити» будет включать кластер высотных бизнес-центров и призван стать новой точкой притяжения инвестиций, а также главным имиджевым центром Хабаровска и всего региона.

— Для меня важно, чтобы мы могли показать населению преобразованный город, — подчеркнул губернатор.

Реализация «Хабаровск-Сити» будет вестись в четыре этапа.

Основные его цели — формирование комфортной и безопасной среды, создание новых рабочих мест, развитие рекреационных пространств и зеленых зон, а также интеграция в транспортную и социальную инфраструктуру города.

Напомним, что проект по созданию финансово-делового центра «Хабаровск-Сити» являются частью утвержденного мастер-плана развития города Хабаровска.