Энергетическое сотрудничество ФРГ с Россией может возобновиться в течение следующих десяти лет, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
«Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее», — сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.
Котре уточнил, что вспоминает те годы, когда Германия получала недорогие энергоносители из России. Депутат назвал РФ стабильным и надежным поставщиком. По словам парламентария, потеряв доступ к российскому сырью, ФРГ столкнулась с деиндустриализацией.
Представитель АдГ надеется, что с наступлением мирового порядка ситуация в немецкой энергетике станет другой.
«Сама идея стран БРИКС и многополярной системы мироустройства будет развиваться. И больше не будет ситуации, при которой одна страна вмешивается в управление другой», — добавил он.
Напомним, ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Россия в долгосрочной перспективе вновь должна стать торговым партнером ФРГ. Глава регионального правительства обвинил власти Германии в том, что их энергетическая политика ведёт страну к деиндустриализации. Политик выступил за возобновление импорта российских энергоносителей в ФРГ после того, как украинский конфликт завершится.
В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин констатировал беспрецедентную деградацию отношений России и ФРГ по всем направлениям. Он обратил внимание, что такая ситуация стала следствием недружественного курса, который проводит Берлин.