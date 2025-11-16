Два нефтеперерабатывающих завода выставили на продажу в Новосибирске

Так, один из заводов расположен в 25 км от Новосибирска. Продавец указывает, что предприятие может перерабатывать до 1,8 тысячи тонн нефти в месяц. Среднемесячный оборот составляет от 20 до 100 млн рублей, расход — 1,2 млн рублей, чистая прибыль от 2 до 8 млн рублей в месяц. Окупаемость бизнеса, по словам автора объявления, достигает 28 месяцев.