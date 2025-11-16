Hugo Boss, который шил одежду гитлеровцам, засудил челябинскую фирму

По сведениям издания, основное возражение немецкого бренда заключалось в том, что якобы челябинская фирма вводит в заблуждение потребителей — покупая местные изделия, они думают, что покупают изделия Hugo Boss. При этом фирма из столицы региона еще в 2023 году зарегистрировала свой товарный знак в Роспатенте.