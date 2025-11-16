Поставки европейского пива в РФ обвалились до минимума за десять лет

В августе текущего года наблюдался рекордный за год рост экспорта французского вина в Россию. К концу летнего сезона объем импорта вина из Франции достиг 1,2 миллиона евро, что на треть больше показателей предыдущих периодов. Ранее пиковый уровень закупок был зафиксирован в сентябре прошлого года и составил 1,6 миллиона евро. Помимо увеличения импорта вина из Франции, российские компании также нарастили закупки у других стран. Так, объем импорта вина из Латвии вырос на 18% и достиг 11,7 миллиона евро. Кроме того, отмечается увеличение покупок вина у Испании — рост составил 9%, до 1,3 миллиона евро, передает 360.ru.