В Перми установят умные остановки за 59,2 миллиона рублей

В Перми на портале госзакупок объявлен конкурс на изготовление и установку девяти современных остановочных павильонов типа «Умная остановка». Эти павильоны представляют собой навесы без боковых стенок и будут оборудованы скамейкой, системой видеонаблюдения с двумя камерами, электронным табло с расписанием транспорта, доступом в интернет и USB-разъёмами для зарядки устройств.