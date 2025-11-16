В Перми установят умные остановки за 59,2 миллиона рублей

В Перми на портале госзакупок объявлен конкурс на изготовление и установку девяти современных остановочных павильонов типа «Умная остановка». Эти павильоны представляют собой навесы без боковых стенок и будут оборудованы скамейкой, системой видеонаблюдения с двумя камерами, электронным табло с расписанием транспорта, доступом в интернет и USB-разъёмами для зарядки устройств.
Подрядчик должен разработать и согласовать проектную документацию для каждого павильона, изготовить их и установить на территории Перми. Точные места установки определит заказчик во время выполнения работ. Подключение к электросети должно осуществляться либо к контактной сети трамвая, либо к городским электросетям. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех норм безопасности.
Один павильон необходимо установить до 31 декабря 2025 года, остальные восемь — до 30 ноября 2026 года.