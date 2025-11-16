Компания LG зарегистрировала в России шесть товарных знаков

Российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев ранее сообщал, что ряд южнокорейских компаний был вынужден покинуть Россию, хотя они не хотели уходить. Дипломат подчеркнул, что ни одна из южнокорейских компаний не прерывала бизнес-отношения с Россией резко и не отказывалась от уже созданных в стране производственных мощностей. При этом он обратил внимание на то, что компании из Южной Кореи, которые продолжают работать в России в сфере продовольствия, гостиничного бизнеса, торговли и других отраслях, демонстрируют хорошие результаты и чувствуют себя на рынке уверенно, передает 360.ru.