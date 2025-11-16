Лукашенко сообщил о рекордном урожае зерновых, зернобобовых и рапса

«Этот год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. Но благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса — более 11 миллионов тонн», — говорится в поздравлении Лукашенко работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК по случаю их профессионального праздника. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.