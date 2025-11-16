Ричмонд
Как поменялись курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 16 ноября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 16 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 522,77 тенге; евро — 608,62 тенге; российский рубль — 6,46 тенге; китайский юань — 73,68 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана.

Курс доллара:

522,46 тенге на покупку, 529,46 тенге на продажу.

Курс евро:

605,49 тенге на покупку, 615,49 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,4 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Алматы.

Курс доллара:

525,25 тенге на покупку, 527,18 тенге на продажу.

Курс евро:

606,12 тенге на покупку, 610,16 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,37 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу.

Ранее США и Китай объявили о глобальных вложениях в экономики Казахстана и Узбекистана.