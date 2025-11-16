Bi Group начинает строительство нового жилого квартала в Ташкенте

Главной новостью компании стало строительство жилого квартала «Астана» в новом административном центре Yangi Toshkent. Проект реализуется при непосредственном участии Bi Group и признан стратегически важным на уровне глав государств Казахстана и Узбекистана.
«Строить будем мы — Bi Group. На нас, как на надежного партнера, возложена эта важная миссия», — подчеркнул Рахимбаев.
Жилой квартал станет современным символом сотрудничества и интеграции двух стран, отражая стремление создавать проекты «Made in Central Asia», считает председатель совета директоров BI Group.
Bi Group входит в топ лидеров жилищного строительства в Ташкенте.
Второй важной новостью стало закрепление позиции Bi Group среди ведущих игроков жилищного строительства в Ташкенте. Компания подписала соглашение о приобретении доли в капитале совместного предприятия NRG.
Подписание документов прошло в присутствии заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшита Ходжаева и министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева. Данное событие стало результатом многолетней работы — компания шла к этому этапу шесть лет.
«В Ташкенте высокая конкуренция, сильные застройщики и очень трудолюбивый народ. И нам это нравится, ведь мы становимся лучше, конкурируя зарубежом», — отметили в Bi Group.
Выход на рынок Узбекистана открывает новые возможности для Bi Group Kazakhstan, включая рост продаж и укрепление позиций в Центральной Азии. Компания рассчитывает, что успешные проекты за рубежом будут способствовать расширению бренда и укреплению доверия среди инвесторов и покупателей недвижимости.
«Мы стремимся к тому, чтобы наши проекты становились эталоном качества, а не просто продуктом, сделанным в Казахстане или Узбекистане», — добавили представители компании.
