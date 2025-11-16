Лукашенко рассказал о рекорде, установленном в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урожай зерновых, зернобобовых и рапса в 2025 году превысил 11 миллионов тонн и стал рекордным.
Лукашенко сказал, что рекорд был установлен «благодаря профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле» работников сельского хозяйства в условиях экстремально сложного из-за природных катаклизмов года.
Белорусский лидер сообщил о рекорде, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником. Он сказал, что продовольственная безопасность страны является полностью обеспеченной, а экспортный потенциал растет.
